OPORTUNIDADE

Feirão vende 3 mil imóveis com desconto de até R$ 55 mil e entrada parcelada em Salvador

Semana Minha Casa, Minha Vida ocorre entre 24 e 27 de julho

Salvador vai sediar, entre 24 e 27 de julho, mais uma edição do feirão de imóveis que, em parceria com a Caixa Econômica Federal, reunirá mais de 3 mil unidades habitacionais com condições especiais de financiamento e compra. Os descontos podem chegar a R$ 55 mil em alguns empreendimentos e a entrada poderá ser parcelada. >