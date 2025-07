CASAS, APARTAMENTOS E TERRENOS

Caixa faz leilão de mais de 2 mil imóveis com descontos de até 60%

Só em Salvador, são 55 opções em diversos bairros; lances começam a partir de R$ 6,2 mil

A Caixa Econômica Federal vai realizar um leilão de 2.115 imóveis entre os meses de julho e agosto. São casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais localizados em quase todos os estados do país, com a exceção do Amapá e Roraima, que serão ofertados com lances a partir de R$ 6.244,79. >