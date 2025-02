ATÉ 420 PARCELAS

Leilão oferece mais de 220 imóveis com lances a partir de R$ 35 mil

Há apartamentos, casas e terrenos disponíveis em 25 estados do Brasil, incluindo a Bahia

Esther Morais

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 18:37

Imóveis residenciais serão leiloados em março Crédito: Divulgação / Santander

O Santander Brasil, em parceria com a Mega Leilões, realizará um leilão de imóveis com mais de 220 imóveis entre apartamentos, casas, terrenos e lojas comerciais em diversos estados, incluindo a Bahia. O evento será em 11 de março pelo site da Mega Leilões. Os lances iniciais partem de R$ 35 mil e vão até R$ 4,2 milhões.>

Os imóveis estão localizados no Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. >

Para a maioria das residências o pagamento do lance poderá ser à vista, com possibilidade de usar o FGTS (imóveis desocupados) como entrada e o saldo com financiamento, que poderá ser feito em até 420 parcelas.>

Confira alguns destaques:

Peruíbe (SP): Casa de 2 pavimentos no Parque Balneário Oásis. Áreas: construída de 318m² e terreno de 782m². O lance inicial será de R$ 760 mil.>

Praia Grande (SP): Apartamento duplex (cobertura) no Residencial Shangrillá, no Boqueirão. Área útil de 386m², com 1 vaga de garagem. O lance inicial será de R$ 3,4 milhões.>

Santo André (SP): Casa de 3 pavimentos no Residencial Carlos Magno I, na Vila Gilda. Áreas: construída e terreno de 268m². O lance inicial será de R$ 956 mil.>

Igaratá (SP): Casa no Condomínio Paraíso de Igaratá. Áreas: construída de 317m² e 1.890m² de terreno. O lance inicial será de R$ 1,3 milhão.>

Itatiba (SP): Casa em condomínio no loteamento “Residencial Fazenda Serrinha”, no Bairro Serrinha. Áreas: construída de 273m² (incluindo edícula) e terreno de 400m². O lance inicial será de R$ 950 mil.>

Birigui (SP): Casa no Centro. Áreas: construída de 313m² e terreno de 620m². O lance inicial será de R$ 675 mil.>

Goiânia (GO): Sobrado no Condomínio do Lago – 1ª Etapa. Áreas: construída de 457m² e 609m² de terreno. O lance inicial será de R$ 3,1 milhões.>

Nova Iguaçu (RJ): Apartamento no Empreendimento “Golden Village Residences”, no Bairro da Luz. Área total construída de 212m² (privativa + comum), com 2 vagas de estacionamento. O lance inicial será de R$ 513 mil.>

Rio de Janeiro (RJ): Casa de 2 pavimentos, na Vila Isabel. Áreas: construída de 374m² e 300m² de terreno. O lance inicial será de R$ 621 mil.>

As informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões e também podem ser acessadas no portal Santander Imóveis. Para participar é necessário fazer um cadastro no site da Mega Leilões, verificar a descrição do lote desejado, o edital e habilitar-se.>

Serviço:

Leilão exclusivo de imóveis residenciais e comerciais>

Data: 11/03>

Horário: 13h>

Local: Mega Leilões>

Quantidade: 220+>