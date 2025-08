BIZARRO

VÍDEO: Taxista infarta ao socorrer colega que estava tendo parada cardíaca e os dois morrem

Cena foi registrada por câmera e causou comoção entre taxistas e moradores de Izmir

Dois motoristas de táxi morreram após sofrerem paradas cardíacas com poucos minutos de diferença em um ponto da cidade de Izmir, na Turquia. O caso aconteceu em junho e foi registrado por câmeras de segurança, causando comoção entre colegas e moradores da região.>

Zeki Aldemir, de 75 anos, que atuava como operador de rádio do ponto, passou mal logo nas primeiras horas do dia. Seu colega Ercan Kiremitçiler, de 57, já havia encerrado o turno, mas correu para socorrê-lo ao notar que ele havia desmaiado. Enquanto verificava o pulso do amigo, Kiremitçiler também sofreu um infarto e caiu desacordado.>