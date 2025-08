COINCIDÊNCIA

Sem saber, Jô Soares pegou táxi com homem que matou sua mãe e decidiu perdoá-lo; relembre

História pouco conhecida revela lado generoso do apresentador, morto em 2022

Fernanda Varela

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 19:50

Jô Soares e a mãe Crédito: Reprodução

Um dos episódios mais emocionantes da vida do apresentador Jô Soares, que morreu em agosto de 2022, foi revelado por ele mesmo em uma entrevista concedida em 2015 ao jornalista Marcelo Bonfá. O apresentador contou como reencontrou, anos depois, o taxista envolvido no atropelamento que causou a morte de sua mãe, Mercedes Leal Soares, aos 70 anos.>

Mercedes foi atropelada em um dia chuvoso e sofreu uma fratura grave na base do crânio. Segundo Jô, o motorista não teve culpa: prestou socorro imediato e permaneceu ao lado do pai do humorista até o último instante, demonstrando sensibilidade e responsabilidade.>

Dez anos depois, ao pegar um táxi no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Jô foi surpreendido pela confissão do motorista: era o mesmo homem que havia atropelado sua mãe. Emocionado, o taxista disse que não conseguia mais dormir em paz e que precisava ouvir de Jô que estava perdoado.>

Com serenidade, o apresentador respondeu que o perdão já havia sido dado no mesmo dia do acidente. "Mamãe morreu atropelada, num dia de chuva terrível. O motorista do táxi não teve a menor culpa. Ela tinha 70 anos. O motorista socorreu minha mãe e levou para o hospital. Ele fez tudo certo. Só que ela teve uma fratura de base de crânio e não resistiu", afirmou Jô ao falar da morte da mãe.>