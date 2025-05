'O GERENTE ENLOUQUECEU'

iPhone 13 por R$ 731 e Corolla por R$ 13 mil: veja como participar do novo leilão da Receita

Leilão será realizado no dia 28 de maio

Mais um leilão será realizado pela Receita Federal. No dia dia 28 maio, a unidade de São Paulo colocará para arremate os itens apreendidos ou abandonados. Os lotes com menor valor iniciam seus lances em R$ 150,00. Dentre os destaques estão um Toyota Corolla modelo 2009 de R$ 13,8 mil, um Honda Civic a partir de R$ 9 mil, iPhones 13 de 128 GB com lance mínimo de R$ 731 e um MacBook Air A2337 13" de R$ 4 mil. >

A participação é feita inteiramente online. O participante deve ser maior de idade, possuir Cadastro de Pessoas Física (CPF) e conta nível prata ou ouro no Gov.br. No caso de empresas, é necessário ter Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) em situação regular e conta nível prata ou ouro no site do governo.>