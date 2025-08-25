Acesse sua conta
Ifba abre inscrições para curso de especialização em Eficiência Energética Industrial

Interessados podem realizar inscrição até 11 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:13

Ifba inscreve para dois cursos superiores
Ifba - Campus Salvador Crédito: Lilian Caldas/Divulgação

O campus Salvador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) abriu inscrições para o curso de especialização técnica em eficiência energética industrial. Interessados devem se inscrever preenchendo o formulário eletrônico até 11 de setembro, disponível aqui.

Podem participar da seleção técnicos das áreas de mecânica, eletrotécnica, automação industrial, refrigeração e climatização, eletrônica, mecatrônica, sistemas de energia renovável e açúcar e álcool, além de graduados em áreas afins. Serão ofertadas 40 vagas, distribuídas entre ampla concorrência e sistema de cotas raciais, de renda e para pessoas com deficiência.

A seleção será desenvolvida em duas etapas de análise documental: documentação obrigatória (eliminatória) e trajetória acadêmica e experiência profissional (classificatória). Gratuito, o curso possui carga horária de 300 horas e será ministrado de forma presencial, das 18h40 às 22h.

A lista de candidatos inscritos será publicada no dia 15 de setembro. O resultado está previsto para o dia 24 de setembro. O início das aulas será no dia 29 de setembro. O edital completo, com todas as informações sobre o processo seletivo, requisitos, documentação e sistema de cotas, pode ser acessado na página da seleção.

