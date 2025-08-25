SAIBA COMO PARTICIPAR

Ifba abre inscrições para curso de especialização em Eficiência Energética Industrial

Interessados podem realizar inscrição até 11 de setembro

Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:13

Ifba - Campus Salvador Crédito: Lilian Caldas/Divulgação

O campus Salvador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) abriu inscrições para o curso de especialização técnica em eficiência energética industrial. Interessados devem se inscrever preenchendo o formulário eletrônico até 11 de setembro, disponível aqui.

Podem participar da seleção técnicos das áreas de mecânica, eletrotécnica, automação industrial, refrigeração e climatização, eletrônica, mecatrônica, sistemas de energia renovável e açúcar e álcool, além de graduados em áreas afins. Serão ofertadas 40 vagas, distribuídas entre ampla concorrência e sistema de cotas raciais, de renda e para pessoas com deficiência.

A seleção será desenvolvida em duas etapas de análise documental: documentação obrigatória (eliminatória) e trajetória acadêmica e experiência profissional (classificatória). Gratuito, o curso possui carga horária de 300 horas e será ministrado de forma presencial, das 18h40 às 22h.