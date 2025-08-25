Colisão frontal entre motocicleta e van deixa um morto na BR-116

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 10:01
Um acidente envolvendo uma van e uma motocicleta deixou um morto na BR-116, em Itatim, no centro norte da Bahia. O caso aconteceu por volta das 22h do último domingo (21).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal ocorreu no km 533. O condutor da motocicleta morreu.
Não há informações sobre a identidade das vítimas, nem sobre as circunstâncias do acidente.