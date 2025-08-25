Acesse sua conta
Colisão frontal entre motocicleta e van deixa um morto na BR-116

Caso aconteceu em Itatim, no centro norte da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 10:01

Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação

Um acidente envolvendo uma van e uma motocicleta deixou um morto na BR-116, em Itatim, no centro norte da Bahia. O caso aconteceu por volta das 22h do último domingo (21).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal ocorreu no km 533. O condutor da motocicleta morreu.

Não há informações sobre a identidade das vítimas, nem sobre as circunstâncias do acidente.

