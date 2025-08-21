SALVADOR

Dois homens são presos com carga de carne avaliada em R$ 1,5 milhão na Boca do Rio

Material foi roubado no interior do estado neste mês

Millena Marques

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:19

Carga apreendida Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Dois homens foram presos com 25 toneladas de carne tipo premium avaliadas em R$ 1,5 milhão. A dupla foi localizada na quarta-feira (20), em um depósito clandestino na Boca do Rio, em Salvador. O roubo ocorreu no município de Euclides da Cunha, no interior da Bahia, no último dia 15.

Os homens são suspeitos de comercializar a carne roubada. A ação é um desdobramento de operação realizada no dia 16, quando policiais civis recuperaram parte da carga e a carreta refrigerada utilizada no transporte. Na ocasião, o veículo foi localizado abandonado às margens da BR-324, nas proximidades da Estrada do Derba, sentido Feira de Santana, com três porções de carne tipo premium.