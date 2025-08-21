Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dois homens são presos com carga de carne avaliada em R$ 1,5 milhão na Boca do Rio

Material foi roubado no interior do estado neste mês

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:19

Carga apreendida
Carga apreendida Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Dois homens foram presos com 25 toneladas de carne tipo premium avaliadas em R$ 1,5 milhão. A dupla foi localizada na quarta-feira (20), em um depósito clandestino na Boca do Rio, em Salvador. O roubo ocorreu no município de Euclides da Cunha, no interior da Bahia, no último dia 15.

Os homens são suspeitos de comercializar a carne roubada. A ação é um desdobramento de operação realizada no dia 16, quando policiais civis recuperaram parte da carga e a carreta refrigerada utilizada no transporte. Na ocasião, o veículo foi localizado abandonado às margens da BR-324, nas proximidades da Estrada do Derba, sentido Feira de Santana, com três porções de carne tipo premium.

Os suspeitos foram apresentados na unidade policial especializada, onde permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário. "O trabalho investigativo da nossa unidade continua em andamento. Nosso objetivo é identificar todos os envolvidos e reforçar o combate aos crimes patrimoniais na região", diz o delegado titular da a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), Jean Fiuza.

Leia mais

Imagem - Motorista que atropelou maratonista em Salvador é exonerado de cargo da Alba

Motorista que atropelou maratonista em Salvador é exonerado de cargo da Alba

Imagem - Líder de esquema de fraudes patrimoniais é preso em Salvador

Líder de esquema de fraudes patrimoniais é preso em Salvador

Imagem - Mulher é agredida por irmão e tem casa incendiada após discussão no sudoeste da Bahia

Mulher é agredida por irmão e tem casa incendiada após discussão no sudoeste da Bahia

Mais recentes

Imagem - Projeto de jornalismo baiano sobre IA é pré-selecionado para participar do SXSW; vote

Projeto de jornalismo baiano sobre IA é pré-selecionado para participar do SXSW; vote
Imagem - Centro comercial do terminal Mussurunga inaugura primeira loja

Centro comercial do terminal Mussurunga inaugura primeira loja
Imagem - Jovem que matou namorada adolescente em Salvador é condenado a mais de 25 anos de prisão

Jovem que matou namorada adolescente em Salvador é condenado a mais de 25 anos de prisão

MAIS LIDAS

Imagem - Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping
01

Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping

Imagem - Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta
02

Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta

Imagem - Maior predador sexual do RS montou “dossiê do terror” com 700 vítimas
03

Maior predador sexual do RS montou “dossiê do terror” com 700 vítimas

Imagem - Motorista que atropelou maratonista em Salvador é exonerado de cargo da Alba
04

Motorista que atropelou maratonista em Salvador é exonerado de cargo da Alba