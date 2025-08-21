Líder de esquema de fraudes patrimoniais é preso em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:39
Um homem apontado como líder de um grupo criminoso investigado por fraudes patrimoniais foi preso em Salvador na manhã desta quinta-feira (21). A prisão ocorreu durante a Operação Fraus Última, deflagrada pela Polícia Civil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, além do sequestro de bens relacionados ao investigado.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou que o preso utilizava duas identidades. Na ação, foram apreendidos uma motocicleta Honda PCX, um automóvel Jeep Compass, dinheiro, máquinas de cartão de crédito/débito, documentos e dispositivos eletrônicos utilizados nas fraudes.
As investigações foram iniciadas em 11 de maio de 2024, após um golpe que subtraiu cerca de R$ 6 mil em um caixa eletrônico no bairro da Coroa, em Vera Cruz. As apurações apontam que o grupo vinha praticando estelionatos e furtos contra clientes de estabelecimentos comerciais em Salvador e na Região Metropolitana, utilizando dispositivos eletrônicos para subtração de cartões bancários e realizar transações indevidas.
A operação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), a partir de representações da 24ª Delegacia Territorial (DT/Vera Cruz), e tem como objetivo o bloqueio e a indisponibilidade de bens adquiridos com recursos ilícitos, garantindo a reparação dos prejuízos, a descapitalização do grupo criminoso e a responsabilização judicial dos envolvidos. As diligências continuam para identificar outros integrantes e promover a completa desarticulação da organização.