Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Líder de esquema de fraudes patrimoniais é preso em Salvador

Operação Fraus Última foi deflagrada nesta quinta-feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:39

Operação Fraus Última
Operação Fraus Última Crédito: Pedro Moraes/Ascom-PCBA

Um homem apontado como líder de um grupo criminoso investigado por fraudes patrimoniais foi preso em Salvador na manhã desta quinta-feira (21). A prisão ocorreu durante a Operação Fraus Última, deflagrada pela Polícia Civil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, além do sequestro de bens relacionados ao investigado.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou que o preso utilizava duas identidades. Na ação, foram apreendidos uma motocicleta Honda PCX, um automóvel Jeep Compass, dinheiro, máquinas de cartão de crédito/débito, documentos e dispositivos eletrônicos utilizados nas fraudes.

As investigações foram iniciadas em 11 de maio de 2024, após um golpe que subtraiu cerca de R$ 6 mil em um caixa eletrônico no bairro da Coroa, em Vera Cruz. As apurações apontam que o grupo vinha praticando estelionatos e furtos contra clientes de estabelecimentos comerciais em Salvador e na Região Metropolitana, utilizando dispositivos eletrônicos para subtração de cartões bancários e realizar transações indevidas.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), a partir de representações da 24ª Delegacia Territorial (DT/Vera Cruz), e tem como objetivo o bloqueio e a indisponibilidade de bens adquiridos com recursos ilícitos, garantindo a reparação dos prejuízos, a descapitalização do grupo criminoso e a responsabilização judicial dos envolvidos. As diligências continuam para identificar outros integrantes e promover a completa desarticulação da organização.

Leia mais

Imagem - Ação policial mira suspeitos de armazenar pornografia infantojuvenil em Salvador

Ação policial mira suspeitos de armazenar pornografia infantojuvenil em Salvador

Imagem - Mulher é agredida por irmão e tem casa incendiada após discussão no sudoeste da Bahia

Mulher é agredida por irmão e tem casa incendiada após discussão no sudoeste da Bahia

Mais recentes

Imagem - Visitante é flagrada tentando entrar com drogas em presídio na Bahia

Visitante é flagrada tentando entrar com drogas em presídio na Bahia
Imagem - Porte de arma e ameaças: o que está por trás das medidas protetivas para integrantes da Boa Morte

Porte de arma e ameaças: o que está por trás das medidas protetivas para integrantes da Boa Morte
Imagem - Alvo do CV: investigação aponta que auxiliar de cozinha foi executada por facção

Alvo do CV: investigação aponta que auxiliar de cozinha foi executada por facção

MAIS LIDAS

Imagem - Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping
01

Estudante é picada por escorpião em provador de loja de grife em shopping

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil
03

Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta
04

Homem agride ex-namorada ao vivo no ‘Casos de Família’ e é retirado sob escolta