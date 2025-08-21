Acesse sua conta
Mulher é agredida por irmão e tem casa incendiada após discussão no sudoeste da Bahia

Caso aconteceu no povoado de São João da Vitória, em Vitória da Conquista

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 08:58

Crédito: Reprodução

Uma mulher foi agredida e teve a casa incendiada pelo próprio irmão após uma discussão em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na noite de terça-feira (19). O caso aconteceu no povoado de São João da Vitória.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Vitória da Conquista), pelos crimes de ameaça, lesão corporal e incêndio em casa habitada.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para uma unidade especializada por policiais militares, onde passou por exames de corpo de delito e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio.

