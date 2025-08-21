APÓS DISCUSSÃO

Mulher é agredida por irmão e tem casa incendiada após discussão no sudoeste da Bahia

Caso aconteceu no povoado de São João da Vitória, em Vitória da Conquista

Millena Marques

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 08:58

Caso aconteceu no povoado de São João da Vitória

Uma mulher foi agredida e teve a casa incendiada pelo próprio irmão após uma discussão em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na noite de terça-feira (19). O caso aconteceu no povoado de São João da Vitória.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Vitória da Conquista), pelos crimes de ameaça, lesão corporal e incêndio em casa habitada.