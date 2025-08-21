Mulher é agredida por irmão e tem casa incendiada após discussão no sudoeste da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 08:58
Uma mulher foi agredida e teve a casa incendiada pelo próprio irmão após uma discussão em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na noite de terça-feira (19). O caso aconteceu no povoado de São João da Vitória.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Vitória da Conquista), pelos crimes de ameaça, lesão corporal e incêndio em casa habitada.
O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para uma unidade especializada por policiais militares, onde passou por exames de corpo de delito e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio.