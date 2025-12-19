Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivete e Carlinhos Brown participam de evento gratuito em Salvador nesta sexta-feira (19)

Artistas são atrações da 28ª edição do Movimento Você e a Paz

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08:43

Ivete Sangalo e Carlinhos Brown no Movimento Você e a Paz
Ivete Sangalo e Carlinhos Brown no Movimento Você e a Paz Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Ivete Sangalo e Carlinhos Brown fazem parte da grade de atrações da 28ª edição do Movimento Você e a Paz, evento ecumênico criado elo líder espírita Divaldo Franco. O evento acontecer nesta sexta-feira (19), a partir das 14h, no Parque da Cidade, em Salvador.

Além de Ivete e Brown, a celebração terá Nando Cordel, apresentações instrumentais da Camerata Quarteto Novo, integrante da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), e do Grupo Espírita Redención, vindo do Paraguai.

Leia mais

Imagem - Ivete, Margareth Menezes e mais: veja valores dos ingressos para concerto beneficente da Osba

Ivete, Margareth Menezes e mais: veja valores dos ingressos para concerto beneficente da Osba

Imagem - Ivete Sangalo volta a fazer a contagem regressiva na Virada Salvador; veja programação completa

Ivete Sangalo volta a fazer a contagem regressiva na Virada Salvador; veja programação completa

O evento tem o objetivo de promover a cultura da não-violência visando atingir a paz mundial. O Movimento Você e a Paz foi idealizado em 1998 pelo médium Divaldo Franco. O evento surgiu com a proposta de ser uma atividade sem caráter religioso ou político, que evidencie a importância da cultura da não violência individual para a conquista da paz mundial. Atualmente, a iniciativa acontece em 60 cidades brasileiras, além de outros 14 países.

Tags:

Ivete Sangalo Carlinhos Brown

Mais recentes

Imagem - Até o “drink social” entra na conta: álcool aumenta risco de câncer mesmo em consumo moderado

Até o “drink social” entra na conta: álcool aumenta risco de câncer mesmo em consumo moderado
Imagem - Parente matou mãe, menina de 10 anos e idosa na Bahia por vingança contra o pai da família

Parente matou mãe, menina de 10 anos e idosa na Bahia por vingança contra o pai da família
Imagem - Órfãos do feminicídio: 69 crianças perderam as mães para a violência na Bahia em 2025

Órfãos do feminicídio: 69 crianças perderam as mães para a violência na Bahia em 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)
01

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Imagem - O negacionismo de Jerônimo com o domínio das facções, a comparação com São Paulo e o balanço indigesto dos empréstimos
02

O negacionismo de Jerônimo com o domínio das facções, a comparação com São Paulo e o balanço indigesto dos empréstimos

Imagem - Tribunal de Justiça publica edital de concurso para 305 cartórios na Bahia; confira
03

Tribunal de Justiça publica edital de concurso para 305 cartórios na Bahia; confira

Imagem - Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)
04

Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)