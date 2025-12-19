NATAL

Ivete e Carlinhos Brown participam de evento gratuito em Salvador nesta sexta-feira (19)

Artistas são atrações da 28ª edição do Movimento Você e a Paz

Millena Marques

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08:43

Ivete Sangalo e Carlinhos Brown no Movimento Você e a Paz Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Ivete Sangalo e Carlinhos Brown fazem parte da grade de atrações da 28ª edição do Movimento Você e a Paz, evento ecumênico criado elo líder espírita Divaldo Franco. O evento acontecer nesta sexta-feira (19), a partir das 14h, no Parque da Cidade, em Salvador.

Além de Ivete e Brown, a celebração terá Nando Cordel, apresentações instrumentais da Camerata Quarteto Novo, integrante da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), e do Grupo Espírita Redención, vindo do Paraguai.