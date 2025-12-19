Ivete e Carlinhos Brown participam de evento gratuito em Salvador nesta sexta-feira (19)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08:43
Ivete Sangalo e Carlinhos Brown fazem parte da grade de atrações da 28ª edição do Movimento Você e a Paz, evento ecumênico criado elo líder espírita Divaldo Franco. O evento acontecer nesta sexta-feira (19), a partir das 14h, no Parque da Cidade, em Salvador.
Além de Ivete e Brown, a celebração terá Nando Cordel, apresentações instrumentais da Camerata Quarteto Novo, integrante da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), e do Grupo Espírita Redención, vindo do Paraguai.
O evento tem o objetivo de promover a cultura da não-violência visando atingir a paz mundial. O Movimento Você e a Paz foi idealizado em 1998 pelo médium Divaldo Franco. O evento surgiu com a proposta de ser uma atividade sem caráter religioso ou político, que evidencie a importância da cultura da não violência individual para a conquista da paz mundial. Atualmente, a iniciativa acontece em 60 cidades brasileiras, além de outros 14 países.