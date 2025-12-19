Acesse sua conta
Filômetro, dias com operação 24 horas e frota completa: veja como será esquema do ferry-boat no fim de ano

Aumento de fluxo no período é esperado pela concessionária

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:16

Ferry Pinheiro
Ferry Pinheiro Crédito: Divulgação

Para atender ao aumento da procura durante as festas de fim de ano, a Internacional Travessias Salvador (ITS) montou uma Operação Especial entre os dias 22 de dezembro e 7 de janeiro, com reforço na frota, ampliação de vagas e esquema diferenciado de funcionamento nos terminais de Salvador e da Ilha de Itaparica.

Um dos destaques do planejamento é o funcionamento ininterrupto (“24 horas”) do sistema em períodos estratégicos: do Terminal de São Joaquim, de terça-feira (30) para quarta-feira (31), e do Terminal de Bom Despacho, de domingo (04) para segunda-feira (05). A medida busca dar mais fluidez à travessia e oferecer alternativas aos usuários que seguem viagem no Natal e no Réveillon.

Para reduzir filas e facilitar o deslocamento de veículos, a concessionária disponibilizou 420 vagas extras no serviço de Hora Marcada. Deste total, 180 serão destinadas a veículos que saem de Salvador nos dias 30 e 31, com acréscimo de 30 vagas por viagem. Já no retorno do feriado de Ano Novo, outras 240 vagas adicionais estarão distribuídas entre sábado (03) e segunda-feira (05).

As vagas extras podem ser adquiridas no site www.internacionaltravessias.com.br. Também é possível fazer o agendamento da travessia de veículos de passeio por meio do SAC Digital, no endereço www.sacdigital.ba.gov.br.

Durante o período especial, todas as sete embarcações da frota estarão em operação: Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Anna Nery, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Pinheiro e Ivete Sangalo. As viagens regulares seguem ocorrendo de hora em hora nos terminais de São Joaquim e Bom Despacho, com saídas extras conforme a demanda e a disponibilidade das embarcações, respeitando os cronogramas de manutenção preventiva e corretiva.

No balanço do ano passado, a ITS registrou, no mesmo intervalo, cerca de 332 mil passageiros e 55 mil veículos, somando saídas e retornos. Para este ano, a expectativa é de um crescimento de 5% nesses números. O plano operacional envolve equipes das áreas de Operação, Manutenção, Comunicação, Predial e Arrecadação, com foco na segurança e na eficiência do serviço.

A concessionária orienta os usuários a acompanharem a movimentação pelo filômetro disponível no site www.internacionaltravessias.com.br, ferramenta que ajuda a escolher os melhores horários e evitar longas esperas.

Os setores de atendimento também seguem com horários específicos. O Ferry Card funciona de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Já o serviço de atualização da Tarifa Social atende de segunda a sexta, das 08h às 12h e das 13h às 17h. Ambos não operam aos sábados, domingos, feriados e no dia 31 de dezembro 2025. Para a troca do cartão, é obrigatória a presença do titular com documento oficial com foto.

Como ocorre tradicionalmente nas operações especiais, o esquema contará com o apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Transalvador, Secretaria de Transporte de Itaparica, Corpo de Bombeiros e Juizado de Menores.

