Ação policial mira suspeitos de armazenar pornografia infantojuvenil em Salvador

Um dos investigados também é apontado como autor de estupro de vulnerável

Millena Marques

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 08:10

Operação Brilho do Amanhã Crédito: Filipe Conceição/Ascom-PCBA

A Polícia Civil cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão contra dois suspeitos de armazenar material de pornografia infantojuvenil em plataformas digitais. A ação acontece nesta quinta-feira (21), em Salvador. Um dos investigados também é apontado como autor de estupro de vulnerável e do registro de imagens da violência sexual.

De acordo com as investigações, um dos suspeitos armazenava um grande volume de material de pornografia infantojuvenil em plataformas digitais e utilizava serviços de armazenamento em nuvem para organizar milhares de arquivos contendo as imagens de abuso sexual das vítimas.

Durante o cumprimento das medidas judiciais são buscados computadores, notebooks, celulares, pendrives, hds e outros dispositivos eletrônicos, com possibilidade de armazenar os conteúdos ilícitos. Todo material será submetido à perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A ação integra a Operação Brilho do Amanhã, coordenada pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), que tem como objetivo o combate aos crimes de abuso sexual infantil no ambiente digital. A iniciativa busca identificar e prender autores, resgatar e proteger vítimas, desarticular redes criminosas e conscientizar a sociedade acerca da gravidade dessas práticas.

Os mandados judiciais, expedidos pela Vara das Garantias de Salvador, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), são resultados de investigações realizadas pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), com o apoio da Agência de Inteligência do Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (Nercca), unidades do DPMCV.