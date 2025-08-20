Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fraudes em concursos públicos: MP-BA cumpre mandados de busca e apreensão em Juazeiro

Investigados são suspeitos de ter atuado de forma organizada para fraudar certames no Ceará e em Alagoas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:47

Material apreendido na Operação Ponto de Contato
Material apreendido na Operação Ponto de Contato Crédito: Divulgação/MP-BA

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) cumpriu nove andados de busca e apreensão em Juazeiro, no norte do estado, onde foram coletados aparelhos eletrônicos, documentos e equipamentos supostamente utilizados em fraudes de concursos públicos. A ação fez parte da Operação Ponto de Contato, deflagrada na última terça-feira (19).

As apurações tiveram início a partir de investigação conduzida Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc) e pela 4ª Promotoria de Justiça de Icó, que identificaram indícios de crimes de fraude em concurso público e associação criminosa envolvendo candidatos inscritos para os cargos da Guarda Municipal de Icó, no centro-sul do Ceará.

Segundo o MP-BA, a prova do certame ocorreu em 20 de julho deste ano. Os investigados são suspeitos de ter atuado de forma organizada para fraudar não apenas esse certame, mas também em outros concursos realizados no Ceará e em Alagoas.

A operação foi realizada de forma integrada com o Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE), por meio do Nuinc e da 4ª Promotoria de Justiça de Icó, no Ceará; e com o Gaeco Sertão, de Pernambuco; contando ainda com apoio da Polícia Militar da Bahia, por meio do Comando de Policiamento Regional Norte (CPRN); e das Polícias Civil e Militar de Pernambuco. Ao todo foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão, sendo nove deles na Bahia, todos expedidos pelo 2º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias, com sede na Comarca de Iguatu, no Ceará.

Leia mais

Imagem - Ministério Público pede exoneração de irmã de prefeito baiano por nepotismo

Ministério Público pede exoneração de irmã de prefeito baiano por nepotismo

Imagem - Conflito na Boa Morte: Justiça impõe medida protetiva contra noviça da irmandade

Conflito na Boa Morte: Justiça impõe medida protetiva contra noviça da irmandade

Mais recentes

Imagem - Metrô em Salvador terá horário estendido nesta quarta (20)

Metrô em Salvador terá horário estendido nesta quarta (20)
Imagem - PMs investigados por duplo homicídio na Bahia usaram carro da SSP no crime

PMs investigados por duplo homicídio na Bahia usaram carro da SSP no crime
Imagem - Adolescente morre após ser atropelado por ônibus escolar no sul da Bahia

Adolescente morre após ser atropelado por ônibus escolar no sul da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil
01

Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador
03

Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador

Imagem - Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo
04

Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo