CRIME

Fraudes em concursos públicos: MP-BA cumpre mandados de busca e apreensão em Juazeiro

Investigados são suspeitos de ter atuado de forma organizada para fraudar certames no Ceará e em Alagoas

Millena Marques

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:47

Material apreendido na Operação Ponto de Contato Crédito: Divulgação/MP-BA

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) cumpriu nove andados de busca e apreensão em Juazeiro, no norte do estado, onde foram coletados aparelhos eletrônicos, documentos e equipamentos supostamente utilizados em fraudes de concursos públicos. A ação fez parte da Operação Ponto de Contato, deflagrada na última terça-feira (19).

As apurações tiveram início a partir de investigação conduzida Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc) e pela 4ª Promotoria de Justiça de Icó, que identificaram indícios de crimes de fraude em concurso público e associação criminosa envolvendo candidatos inscritos para os cargos da Guarda Municipal de Icó, no centro-sul do Ceará.

Segundo o MP-BA, a prova do certame ocorreu em 20 de julho deste ano. Os investigados são suspeitos de ter atuado de forma organizada para fraudar não apenas esse certame, mas também em outros concursos realizados no Ceará e em Alagoas.