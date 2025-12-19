Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Parente matou mãe, menina de 10 anos e idosa na Bahia por vingança contra o pai da família

Guilherme Vicente da Silva invadiu casa em zona rural para cometer o crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08:34

Parente matou as vítimas dentro de casa Crédito: Reprodução

Glorena de Jesus Silva, de 85 anos, Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e a menina Aline Silva Alves, de 10 anos, mortas com golpes de foice na zona rural de Macaúbas, no sudoeste da Bahia, foram vítimas de uma vingança. Isso porque o autor do crime, Guilherme Vicente da Silva, 30 anos, invadiu a casa onde as três estavam para matá-las depois de tentar matar o esposo de Zilda, segundo fonte policial consultada.

Ao CORREIO, a fonte explica que Guilherme cometeu o crime mesmo sendo familiar das três vítimas, já que era cunhado de Zilda, que é mãe de Aline e sobrinha de Glorena. “Guilherme estava na mata com o esposo de Zilda e houve um desentendimento entre os dois por causa de uma mangueira. Nessa briga, ele pegou uma foice e tentou matar o senhor, mas a vítima conseguiu correr e fugir dele”, relata o policial, sob anonimato.

Suspeito matou vítimas por vingança

Foto atual de Guilherme Vicente da Silva por Reprodução
Foto antiga de Guilherme Vicente da Silva por Reprodução
Glorena de Jesus Silva, de 85 anos, Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e a criança Aline Silva Alves, de 10 anos por Reprodução
Glorena de Jesus Silva, de 85 anos, Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e a criança Aline Silva Alves, de 10 anos por Reprodução
Polícia Civil investiga o caso por Divulgação/PC-BA
Glorena de Jesus Silva, de 85 anos, Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e a criança Aline Silva Alves, de 10 anos por Reprodução
1 de 6
Foto atual de Guilherme Vicente da Silva por Reprodução

Em seguida, de acordo com a fonte, o jovem se dirigiu à casa da família. “Eles estavam em uma mata fechada trabalhando. Quando percebeu que não ia pegar o homem, que era o alvo inicial, ele saiu do local, pegou uma moto e foi até a casa, onde surpreendeu as vítimas e cometeu os três homicídios com a foice”, completa o policial, destacando que o suspeito fugiu do local do crime em seguida.

Ainda muito abalado, o alvo inicial do crime informou à polícia que não tinha qualquer desavença com o suspeito que é descrito como uma pessoa quieta e que não costumava sair do Povoado de Lagoa Clara. No relato, ele explicou ainda que Guilherme não teria se envolvido em episódios de violência antes de cometer o crime que assustou o povoado e a cidade de Macaúbas.

Um dia depois do crime, de Guilherme foi localizado morto na tarde da quinta-feira (18), em uma localidade conhecida como Quebra, no povoado de Lagoa Clara, a pouco mais de dois quilômetros do crime. Foram expedidas as guias para perícia e remoção e a necropsia vai confirmar a causa da morte. De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC), o jovem pode ter cometido o crime durante um surto psicótico.

Leia mais

Imagem - Mãe, menina de 10 anos e idosa são mortas com golpes de foice por primo na Bahia

Mãe, menina de 10 anos e idosa são mortas com golpes de foice por primo na Bahia

Imagem - Técnico de internet morto por facção estava no segundo dia de trabalho após meses desempregado

Técnico de internet morto por facção estava no segundo dia de trabalho após meses desempregado

Imagem - Carro capota e professora morre em acidente em estrada da Bahia

Carro capota e professora morre em acidente em estrada da Bahia

Tags:

Crime Mulheres Mortas Vingança

Mais recentes

Imagem - Até o “drink social” entra na conta: álcool aumenta risco de câncer mesmo em consumo moderado

Até o “drink social” entra na conta: álcool aumenta risco de câncer mesmo em consumo moderado
Imagem - Ivete e Carlinhos Brown participam de evento gratuito em Salvador nesta sexta-feira (19)

Ivete e Carlinhos Brown participam de evento gratuito em Salvador nesta sexta-feira (19)
Imagem - Órfãos do feminicídio: 69 crianças perderam as mães para a violência na Bahia em 2025

Órfãos do feminicídio: 69 crianças perderam as mães para a violência na Bahia em 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)
01

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Imagem - O negacionismo de Jerônimo com o domínio das facções, a comparação com São Paulo e o balanço indigesto dos empréstimos
02

O negacionismo de Jerônimo com o domínio das facções, a comparação com São Paulo e o balanço indigesto dos empréstimos

Imagem - Tribunal de Justiça publica edital de concurso para 305 cartórios na Bahia; confira
03

Tribunal de Justiça publica edital de concurso para 305 cartórios na Bahia; confira

Imagem - Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)
04

Uma fase difícil que parecia interminável finalmente chega ao fim para estes 3 signos hoje (19 de dezembro)