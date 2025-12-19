Parente matou mãe, menina de 10 anos e idosa na Bahia por vingança contra o pai da família

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08:34
Glorena de Jesus Silva, de 85 anos, Zilda Maria da Silva Alves, de 43, e a menina Aline Silva Alves, de 10 anos, mortas com golpes de foice na zona rural de Macaúbas, no sudoeste da Bahia, foram vítimas de uma vingança. Isso porque o autor do crime, Guilherme Vicente da Silva, 30 anos, invadiu a casa onde as três estavam para matá-las depois de tentar matar o esposo de Zilda, segundo fonte policial consultada.
Ao CORREIO, a fonte explica que Guilherme cometeu o crime mesmo sendo familiar das três vítimas, já que era cunhado de Zilda, que é mãe de Aline e sobrinha de Glorena. “Guilherme estava na mata com o esposo de Zilda e houve um desentendimento entre os dois por causa de uma mangueira. Nessa briga, ele pegou uma foice e tentou matar o senhor, mas a vítima conseguiu correr e fugir dele”, relata o policial, sob anonimato.
Suspeito matou vítimas por vingança
Em seguida, de acordo com a fonte, o jovem se dirigiu à casa da família. “Eles estavam em uma mata fechada trabalhando. Quando percebeu que não ia pegar o homem, que era o alvo inicial, ele saiu do local, pegou uma moto e foi até a casa, onde surpreendeu as vítimas e cometeu os três homicídios com a foice”, completa o policial, destacando que o suspeito fugiu do local do crime em seguida.
Ainda muito abalado, o alvo inicial do crime informou à polícia que não tinha qualquer desavença com o suspeito que é descrito como uma pessoa quieta e que não costumava sair do Povoado de Lagoa Clara. No relato, ele explicou ainda que Guilherme não teria se envolvido em episódios de violência antes de cometer o crime que assustou o povoado e a cidade de Macaúbas.
Um dia depois do crime, de Guilherme foi localizado morto na tarde da quinta-feira (18), em uma localidade conhecida como Quebra, no povoado de Lagoa Clara, a pouco mais de dois quilômetros do crime. Foram expedidas as guias para perícia e remoção e a necropsia vai confirmar a causa da morte. De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC), o jovem pode ter cometido o crime durante um surto psicótico.