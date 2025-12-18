TRAGÉDIA

Carro capota e professora morre em acidente em estrada da Bahia

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Uma professora identificada como Rosunayre Dantas dos Santos, de 49 anos, morreu após o carro em que estava capotar na BR-101, no trecho do município de Buerarema, no sul da Bahia. O acidente aconteceu depois que o condutor do veículo realizou uma manobra para evitar a colisão com outro automóvel que trafegava na contramão.

O acidente ocorreu na tarde de terça-feira (16), no km 519 da rodovia, por volta das 17h. O carro era conduzido pelo marido da professora, que tentou desviar do veículo irregular, momento em que perdeu o controle da direção e o automóvel capotou.Rosinayre chegou a ser socorrida e recebeu atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O local do acidente e o corpo da vítima passaram por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Natural de Arataca, ela atuava como professora na rede municipal de ensino. O sepultamento foi realizado na tarde desta quarta-feira (17), no Colégio do Distrito de Vila Jequié, e o corpo foi enterrado no cemitério da cidade.

Em razão da morte da educadora, a Prefeitura de Arataca decretou luto oficial de três dias. Em nota, o município lamentou a perda da servidora e prestou solidariedade aos familiares e à comunidade escolar.