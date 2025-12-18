Carro capota e professora morre em acidente em estrada da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 07:42
Uma professora identificada como Rosunayre Dantas dos Santos, de 49 anos, morreu após o carro em que estava capotar na BR-101, no trecho do município de Buerarema, no sul da Bahia. O acidente aconteceu depois que o condutor do veículo realizou uma manobra para evitar a colisão com outro automóvel que trafegava na contramão.
O acidente ocorreu na tarde de terça-feira (16), no km 519 da rodovia, por volta das 17h. O carro era conduzido pelo marido da professora, que tentou desviar do veículo irregular, momento em que perdeu o controle da direção e o automóvel capotou.Rosinayre chegou a ser socorrida e recebeu atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.
Professora morreu no local do acidente
O local do acidente e o corpo da vítima passaram por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Natural de Arataca, ela atuava como professora na rede municipal de ensino. O sepultamento foi realizado na tarde desta quarta-feira (17), no Colégio do Distrito de Vila Jequié, e o corpo foi enterrado no cemitério da cidade.
Em razão da morte da educadora, a Prefeitura de Arataca decretou luto oficial de três dias. Em nota, o município lamentou a perda da servidora e prestou solidariedade aos familiares e à comunidade escolar.
"Servidora exemplar do município, Rosyneire dedicou sua vida à educação, atuando como Professora com paixão e dedicação. Neste momento de tristeza, expressamos nossos sentimentos de solidariedade e condolências à família, amigos e a toda a comunidade. Que a memória de Rosyneire seja sempre lembrada com carinho e respeito", lamentou.