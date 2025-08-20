ACIDENTE

Adolescente morre após ser atropelado por ônibus escolar no sul da Bahia

Vítima foi identificada como Everson Wagner de Jesus Lacerda

Millena Marques

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:49

Delegacia de Eunápolis investiga o caso Crédito: Reprodução/Google Maps

Um adolescente de 13 anos, identificado como Everson Wagner de Jesus Lacerda, morreu após ser atropelado por um ônibus escolar em Eunápolis, no sul da Bahia. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, o atropelamento ocorreu na Rua Travessa Marques Tamandaré, zona urbana de Eunápolis. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.