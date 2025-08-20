Acesse sua conta
Adolescente morre após ser atropelado por ônibus escolar no sul da Bahia

Vítima foi identificada como Everson Wagner de Jesus Lacerda

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:49

Delegacia de Eunápolis, na Bahia
Delegacia de Eunápolis investiga o caso Crédito: Reprodução/Google Maps

Um adolescente de 13 anos, identificado como Everson Wagner de Jesus Lacerda, morreu após ser atropelado por um ônibus escolar em Eunápolis, no sul da Bahia. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, o atropelamento ocorreu na Rua Travessa Marques Tamandaré, zona urbana de Eunápolis. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, a vítima conduzia uma bicicleta quando foi atropelada pelo ônibus. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias do acidente.

