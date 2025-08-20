Adolescente morre após ser atropelado por ônibus escolar no sul da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:49
Um adolescente de 13 anos, identificado como Everson Wagner de Jesus Lacerda, morreu após ser atropelado por um ônibus escolar em Eunápolis, no sul da Bahia. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (19).
De acordo com a Polícia Militar, o atropelamento ocorreu na Rua Travessa Marques Tamandaré, zona urbana de Eunápolis. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, a vítima conduzia uma bicicleta quando foi atropelada pelo ônibus. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias do acidente.