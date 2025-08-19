Acesse sua conta
Andarilho morre atropelado na BR-324, em Amélia Rodrigues

Motorista fugiu sem prestar socorro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:17

Movimento na BR-324 na volta do São João
Movimento na BR-324 na volta do São João Crédito: Marina Silva / CORREIO

Um homem, que ainda não foi identificado, morreu após ter sido atropelado em trecho da BR-324, em Amélia Rodrigues, no centro norte da Bahia. O acidente ocorreu na noite de segunda-feira (18).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem é um andarilho. Ele morreu no local. O acidente ocorreu no km 554.

O motorista, que também não foi identificado, fugiu sem prestar socorro.

