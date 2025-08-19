Andarilho morre atropelado na BR-324, em Amélia Rodrigues

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 08:17
Um homem, que ainda não foi identificado, morreu após ter sido atropelado em trecho da BR-324, em Amélia Rodrigues, no centro norte da Bahia. O acidente ocorreu na noite de segunda-feira (18).
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem é um andarilho. Ele morreu no local. O acidente ocorreu no km 554.
O motorista, que também não foi identificado, fugiu sem prestar socorro.