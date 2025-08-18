ACIDENTE

Motociclista morre em acidente na BR-101, no sul da Bahia

Ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

18 de agosto de 2025

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente na BR-101, em trecho da cidade Ibirapitanga, no sul da Bahia, no último domingo (17).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada às 23h40. O motociclista caiu após perder o controle e sair da via.

Família morre em acidente na BR-101

No mês passado, um acidente grave entre um micro-ônibus e um carro deixou quatro pessoas mortas na BR-101, no trecho do município de Mascote, no sul da Bahia. Três das vítimas eram da mesma família. Além dos quatro mortos, uma quinta pessoa teve ferimentos graves, mas não há detalhes do seu estado de saúde até o momento.