Motociclista morre em acidente na BR-101, no sul da Bahia

Millena Marques
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 08:35
Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente na BR-101, em trecho da cidade Ibirapitanga, no sul da Bahia, no último domingo (17).
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada às 23h40. O motociclista caiu após perder o controle e sair da via.
Família morre em acidente na BR-101
No mês passado, um acidente grave entre um micro-ônibus e um carro deixou quatro pessoas mortas na BR-101, no trecho do município de Mascote, no sul da Bahia. Três das vítimas eram da mesma família. Além dos quatro mortos, uma quinta pessoa teve ferimentos graves, mas não há detalhes do seu estado de saúde até o momento.
De acordo com informações da TV Santa Cruz, as vítimas foram identificadas como Ana Paula Silva Oliveira, 36 anos, Davi Oliveira de Sá, 17, Ronaldo Mario de Jesus, e Eduarda Vitória Oliveira dos Santos, que não teve idade detalhada. Ana Paula é mãe de Davi e de Eduarda, sendo os três da cidade de Buerarema. Ronaldo, no entanto, era de Alcobaçaba e não há informação de parentesco com os três.