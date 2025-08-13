Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na Av. ACM

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:37
Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma acidente de trânsito com um carro na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, na manhã desta quarta-feira (13).
De acordo com informações da Superintendência de Trânsito da cidade (Transalvador), o sinistro ocorreu no sentido Shopping da Bahia, próximo à Delegacia de Flagrantes. Equipes da autarquia municipal, do Corpo de Bombeiros e da Salvar estão no local.
Segundo informações da TV Bahia, o motorista do carro não parou para prestar socorro ao motociclista. Uma das faixas da via foi isolada para o atendimento da vítima.
O atendimento ao sinistro da Av. ACM foi finalizado às 8h30. Via liberada e trânsito volta a fluir no sentido Shopping da Bahia.