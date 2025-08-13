SALVADOR

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na Av. ACM

Motorista do carro não parou para prestar socorro ao condutor da motocicleta

Millena Marques

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:37

Acidente na Av. ACM Crédito: Divulgação/Transalvador

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma acidente de trânsito com um carro na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, na manhã desta quarta-feira (13).

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito da cidade (Transalvador), o sinistro ocorreu no sentido Shopping da Bahia, próximo à Delegacia de Flagrantes. Equipes da autarquia municipal, do Corpo de Bombeiros e da Salvar estão no local.

Segundo informações da TV Bahia, o motorista do carro não parou para prestar socorro ao motociclista. Uma das faixas da via foi isolada para o atendimento da vítima.