Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na Av. ACM

Motorista do carro não parou para prestar socorro ao condutor da motocicleta

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:37

Acidente na Av. ACM
Acidente na Av. ACM Crédito: Divulgação/Transalvador

Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma acidente de trânsito com um carro na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, na manhã desta quarta-feira (13).

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito da cidade (Transalvador), o sinistro ocorreu no sentido Shopping da Bahia, próximo à Delegacia de Flagrantes. Equipes da autarquia municipal, do Corpo de Bombeiros e da Salvar estão no local.

Segundo informações da TV Bahia, o motorista do carro não parou para prestar socorro ao motociclista. Uma das faixas da via foi isolada para o atendimento da vítima.

O atendimento ao sinistro da Av. ACM foi finalizado às 8h30. Via liberada e trânsito volta a fluir no sentido Shopping da Bahia.

