Polícia investiga venda ilegal de agendamentos para emissão do “novo RG” na Bahia

Investigações apontam que vagas gratuitas do sistema oficial de agendamento estariam sendo vendidas de forma irregular

Esther Morais

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 06:36

Posto da Rede SAC Crédito: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia investiga a comercialização irregular de vagas para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), o chamado “novo RG”, em unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). A apuração ocorre no âmbito da Operação Vaga Vip, deflagrada na manhã desta sexta-feira (19).

Segundo a polícia, a investigação começou após denúncia da Coordenação da Rede SAC, que colaborou com as apurações ao fornecer informações, acesso a dados e apoio técnico.

Por decisão judicial, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e aplicadas 11 medidas cautelares, sendo nove de afastamento de servidores públicos. As ações ocorreram em Salvador, Candeias, Camaçari, Feira de Santana e Remanso.

As investigações apontam que vagas gratuitas do sistema oficial de agendamento do Governo do Estado estariam sendo vendidas de forma irregular. A prática envolveria tanto servidores públicos quanto intermediários externos, sem vínculo com a Rede SAC.

De acordo com a apuração, em alguns casos, atendimentos teriam sido facilitados fora da ordem regular mediante pagamento indevido. Em outros, terceiros capturavam previamente as vagas no sistema eletrônico para revendê-las a cidadãos interessados no serviço.

A operação é conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), por meio da Delegacia dos Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap).