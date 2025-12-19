Polícia investiga venda ilegal de agendamentos para emissão do “novo RG” na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 06:36
A Polícia Civil da Bahia investiga a comercialização irregular de vagas para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), o chamado “novo RG”, em unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). A apuração ocorre no âmbito da Operação Vaga Vip, deflagrada na manhã desta sexta-feira (19).
Segundo a polícia, a investigação começou após denúncia da Coordenação da Rede SAC, que colaborou com as apurações ao fornecer informações, acesso a dados e apoio técnico.
Por decisão judicial, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e aplicadas 11 medidas cautelares, sendo nove de afastamento de servidores públicos. As ações ocorreram em Salvador, Candeias, Camaçari, Feira de Santana e Remanso.
Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)
As investigações apontam que vagas gratuitas do sistema oficial de agendamento do Governo do Estado estariam sendo vendidas de forma irregular. A prática envolveria tanto servidores públicos quanto intermediários externos, sem vínculo com a Rede SAC.
De acordo com a apuração, em alguns casos, atendimentos teriam sido facilitados fora da ordem regular mediante pagamento indevido. Em outros, terceiros capturavam previamente as vagas no sistema eletrônico para revendê-las a cidadãos interessados no serviço.
A operação é conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), por meio da Delegacia dos Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap).
As investigações continuam com oitivas, diligências e ações de inteligência para identificar todos os envolvidos, delimitar responsabilidades e apurar possíveis prejuízos ao serviço público e à população.