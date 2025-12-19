Acesse sua conta
Show gratuito de Frei Gilson terá missa e participação especial; veja programação

Apresentação será em 25 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 06:49

Frei Gilson
Frei Gilson Crédito: Divulgação

Fenômeno religioso nas redes sociais, Frei Gilson realiza um show gratuito no dia 25 de dezembro, em Salvador. A apresentação acontece na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, e integra a programação natalina da capital baiana.

De acordo com a organização, os portões serão abertos ao público a partir das 12h, com acesso exclusivo para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Às 15h, o evento começa com show de abertura do padre Jaciel Bezerra, da Paróquia Divino Espírito Santo. Em seguida, às 16h, será celebrada a missa de Natal, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, dom Gilvan Pereira.

O show de Frei Gilson está previsto para iniciar às 19h, com encerramento às 21h. No repertório, estão canções como “Deixa Deus Sonhar em Ti”, “Eu Seguirei” e “Tu És o Centro”.

O evento é organizado pela Arquidiocese de Salvador, em parceria com a Paróquia Divino Espírito Santo, e conta com apoio da Prefeitura de Salvador. A estrutura será a mesma utilizada em grandes eventos da cidade, como o show de Roberto Carlos e o Réveillon, com reforço na segurança e atuação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Transalvador.

Quem é Frei Gilson

Natural de São Paulo, Gilson da Silva Pupo Azevedo ingressou na vida religiosa aos 18 anos e atualmente, aos 38, integra a ordem religiosa e lidera o grupo musical Som do Monte, que utiliza a música como instrumento de evangelização.

Durante a pandemia, Frei Gilson passou a realizar orações na madrugada, prática que se consolidou nas redes sociais e atrai milhares de fiéis. Além das transmissões ao vivo, ele compartilha mensagens religiosas e conteúdos motivacionais, ampliando seu alcance e consolidando-se como uma das principais lideranças católicas do ambiente digital.

Natal

