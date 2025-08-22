ACIDENTE

Carros batem de frente na orla de Piatã, em Salvador

Um do veículos trafegava na contramão

Millena Marques

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 06:22

Acidente ocorreu na Avenida Octávio Mangabeira Crédito: Reprodução/TV Bahia

Dois carros bateram de frente na orla de Piatã, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira (22). O acidente ocorreu por volta das 3h, em trecho na Avenida Octávio Mangabeira.

De acordo com informações do Jornal da Manhã, da TV Bahia, um dos veículos trafegava na contramão. O condutor que dirigia na via corretamente trabalha como motorista com aplicativo, mas não transportava nenhum cliente quando o acidente ocorreu. Ninguém ficou ferido.