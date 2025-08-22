Carros batem de frente na orla de Piatã, em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 06:22
Dois carros bateram de frente na orla de Piatã, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira (22). O acidente ocorreu por volta das 3h, em trecho na Avenida Octávio Mangabeira.
De acordo com informações do Jornal da Manhã, da TV Bahia, um dos veículos trafegava na contramão. O condutor que dirigia na via corretamente trabalha como motorista com aplicativo, mas não transportava nenhum cliente quando o acidente ocorreu. Ninguém ficou ferido.
A reportagem tentou contato com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), mas não houve retorno.