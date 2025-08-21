CONFUSÃO

Mais de 20 pessoas vão parar em delegacia após briga de torcida organizada em Salvador

Homens foram interceptados após depredação no Largo do Tanque

Millena Marques

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:41

Integrantes de torcida organizada foram interceptados após depredação no Largo do Tanque Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Vinte e quatro pessoas foram levadas à delegacia após atos de vandalismo na Liberdade, em Salvador, na noite de quarta-feira (20). A Polícia Militar foi acionada para averiguar denúncias de dano ao patrimônio no Largo do Tanque, onde populares informaram que cerca de 30 indivíduos estariam portando armas brancas e promovendo depredação.

Os suspeitos foram localizados nas imediações da Feira do Japão, na Avenida Lima e Silva. Durante a abordagem, foram encontrados um canivete e outra arma branca.