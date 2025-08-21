Mais de 20 pessoas vão parar em delegacia após briga de torcida organizada em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:41
Vinte e quatro pessoas foram levadas à delegacia após atos de vandalismo na Liberdade, em Salvador, na noite de quarta-feira (20). A Polícia Militar foi acionada para averiguar denúncias de dano ao patrimônio no Largo do Tanque, onde populares informaram que cerca de 30 indivíduos estariam portando armas brancas e promovendo depredação.
Os suspeitos foram localizados nas imediações da Feira do Japão, na Avenida Lima e Silva. Durante a abordagem, foram encontrados um canivete e outra arma branca.
Entre os conduzidos, estavam oito adolescentes que foram encaminhados à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). Os demais foram apresentados na Central de Flagrantes, para as medidas cabíveis.