Jovem é morto a tiros em emboscada na saída de cavalgada na Bahia

Wendel de Novais
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:46
Um jovem identificado como Maílson Borges Lopes, de 22 anos, foi morto a tiros em uma cavalgada no município de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia, na noite de sábado (23). A vítima teria sido surpreendida em uma emboscada, já que o suspeito o esperou na saída do evento para disparar contra ele.
De acordo com informações iniciais, o homicídio teria sido registrado após uma briga que ocorreu durante a cavalgada e o autor do crime agiu em vingança contra Maílson. Como a execução aconteceu em uma área movimentada, o principal suspeito já foi identificado e é procurado por investigadores.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou à reportagem que foi acionada para o caso através da 67ª Companhia Independente (CIPM) com a informação de que Maílson foi baleado na Praça 20 de Agosto. No local, entretanto, os policiais encontraram a vítima caída no chão e sem sinais vitais.
Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou o crime, informando que expediu as guias para remoção e perícia. Por conta do crime, diligência imediatas para apurar as circunstâncias e a motivação da execução. A instituição confirmou ainda que já há o indicativo do homicídio e do seu autor.