Jovem é morto a tiros em emboscada na saída de cavalgada na Bahia

Mailson Borges Lopes, de 22 anos, foi encontrado morto por policiais

Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:46

Maílson Borges Lopes foi morto em cavalgada Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Maílson Borges Lopes, de 22 anos, foi morto a tiros em uma cavalgada no município de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia, na noite de sábado (23). A vítima teria sido surpreendida em uma emboscada, já que o suspeito o esperou na saída do evento para disparar contra ele.

De acordo com informações iniciais, o homicídio teria sido registrado após uma briga que ocorreu durante a cavalgada e o autor do crime agiu em vingança contra Maílson. Como a execução aconteceu em uma área movimentada, o principal suspeito já foi identificado e é procurado por investigadores.

Caso é investigado pela Polícia Civil

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou à reportagem que foi acionada para o caso através da 67ª Companhia Independente (CIPM) com a informação de que Maílson foi baleado na Praça 20 de Agosto. No local, entretanto, os policiais encontraram a vítima caída no chão e sem sinais vitais.