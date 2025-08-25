CRIME

Filho de policial militar é sequestrado em festa no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Caso foi registrado em Paripe na tarde de domingo (24)

Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:03

PM foi acionada para o caso Crédito: Reprodução

O filho de um policial de militar foi sequestrado na região de Tubarão, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na tarde de domingo (24). De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), agentes da 19ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados com a denúncia do crime.

Ao chegarem no local, na Rua Dr. Eduardo Dotto, os PMs encontraram uma festa clandestina no local. “O jovem foi encontrado e entregue ao pai. O evento foi encerrado e nove motos, que não ostentavam placas e foram encontradas no local, foram apreendidas com o apoio de um guincho da Transalvador”, informa a PM.

PM foi acionada para o caso 1 de 22

Segundo informações iniciais, o alvo do sequestro teria sido levado para uma área nas imediações de uma antiga fábrica de cimento no local. No entanto, isso não foi confirmado pela PM ao responder sobre o caso. Diversas viaturas teriam sido mobilizadas para encontrar o jovem após denúncia.