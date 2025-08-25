Acesse sua conta
Do lixo ao luxo: abandonado em caçamba na infância, menino se torna CEO milionário

Brasileiro, Alex conta que frase da esposa foi fundamental para se reerguer

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 05:30

Alex Araújo
Alex Araújo

Abandonado ainda com poucas horas de vida dentro de uma caçamba de entulho, Alex Araújo teve um começo improvável. Seu choro frágil foi ouvido por um segurança, que o resgatou e o entregou a uma família disposta a adotá-lo, dando-lhe uma segunda chance. Criado em uma casa simples, com quatro irmãos e poucos recursos, Alex cresceu cercado de amor e princípios que moldariam sua trajetória. “Prefiro pensar que fui escolhido pelos meus pais adotivos”, diz ele em entrevista à Forbes.

A infância foi marcada por dificuldades também na escola. Visitas semanais à diretoria e notas baixas não impediram que ele aprendesse lições importantes. A virada aconteceu com a morte do pai, logo após o ensino médio. “Meu pai sempre foi a minha inspiração e eu nem sempre consegui corresponder ao esforço que ele fazia por mim, então me senti em dívida com ele e quis provar que poderia ser uma pessoa melhor”, lembra.

Aos 18 anos, já casado e pai, Alex enfrentava contas atrasadas e escolhas difíceis. Começou trabalhando na instalação de postes de energia e depois se destacou em uma empresa de sucos, onde sua proatividade chamou atenção. Organizando até produtos que não eram da marca, conquistou promoções e clientes importantes. Esse talento abriu portas no antigo Banespa, onde, mesmo sem experiência em bancos, aceitou o desafio de abrir 30 contas por mês. No primeiro dia, trouxe mil. Foi contratado como gerente e, em seis anos, eleito o melhor do país.

O sucesso, porém, trouxe lições duras. Comprou uma choperia que faliu, deixando apenas R$ 1,45 no caixa. A reação da esposa transformou o momento em aprendizado: “Ela disse: ‘Que ótimo, pelo menos temos R$ 1,45’. Compramos macarrão, alho e um suco em pó. Foi um dos jantares mais felizes da minha vida”, lembra. De volta ao mercado, tornou-se sócio de uma empresa de saúde corporativa, trouxe clientes como Bayer e fez o faturamento crescer 600% em um ano.

Hoje, Alex é fundador e CEO da 4Life Prime, com faturamento de R$ 216 milhões. Mas, para ele, a maior conquista não está nos números: “Quando olho para meu filho e vejo que ele não precisou passar por nenhuma situação que eu passei, sei que fiz tudo o que precisava”, conclui.

