CRIME

Traficante do PCC pediu para mudar de cela dias antes de fugir em Teixeira de Freitas

Gilmar Rodrigues de Souza lidera facção na cidade de Nova Viçosa

A fuga de quatro detentos do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, fez com que Gilmar Rodrigues de Souza, 40 anos, que é mais conhecido como ‘Gilmazinho’, deixasse o sistema penal depois de oito anos preso. O traficante, que tem vinculação antiga com o Primeiro Comando da Capital (PCC), chegou a passar duas vezes pelo presídio de segurança máxima de Serrinha, mas voltou à Teixeira recentemente e pediu para trocar de cela poucos dias antes de fugir do presídio. >