INSEGURANÇA

Líder de facção, homicidas e estuprador: quem são os fugitivos do presídio de Teixeira de Freitas

Detentos cavaram um buraco para escapar de cela no extremo sul do estado

Os quatros presos que fugiram do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas , no extremo sul da Bahia, são considerados indivíduos de alta periculosidade. Os fugitivos, que cavaram um buraco na cela para conseguir escapar na madrugada de segunda-feira (7), foram presos por crimes como homicídio, tráfico e estupro. >

Um deles é Felipe de Freitas Lima, que estava preso após ser acusado, em 2019 com outros sete comparsas, de um homicídio qualificado e por ser encontrado com drogas para tráfico. Gilmar Rodrigues de Souza, outro fugitivo, tem diversas passagens pelos crimes de tráfico e por homicídios no extremo sul. >