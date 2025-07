FUGA

Quatro detentos fogem de presídio na Bahia

Homens cavaram buraco no chão

Quatro detentos fugiram do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, cidade do extremo sul da Bahia, na madrugada desta segunda-feira (7). Os homens conseguiram escapar da prisão através de um buraco cavado na parede da cela, segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). >

Em novembro de 2024, uma operação deflagrada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) apreendeu 57 celulares, 22 armas brancas, além de sete carregadores no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. Buscas foram realizadas em 58 das 65 celas em funcionamento, e mais de 500 custodiados foram revistados. Em meio à operação, o então diretor da penitenciária, Rodrigo Tavares Figueiredo Costa, foi exonerado do cargo . Ao CORREIO, ele justificou que a saída da posição foi um pedido feito por ele, relacionado à questões pessoas. >

A nova fuga de detentos de um presídio na Bahia acontece na semana em que veio à tona a denúncia do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) contra Joneuma Silva Neres, ex-diretora do presídio de Eunápolis que teria facilitado a fuga de detentos da unidade, em dezembro de 2024. Na ocasião, 16 homens fugiram da unidade. Segundo o MP-BA, Joneuma recebeu mais de R$ 1 milhão para facilitar a fuga. >