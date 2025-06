CRIME

Veja quem são os detentos que fugiram de presídio em Feira de Santana

Presos ocupavam a mesma cela e fugiram do local sem que ninguém percebesse

Os três presos que escaparam Conjunto Penal de Feira de Santana na manhã desta quarta-feira (25) estavam custodiados no mesmo local. Os fugitivos dividiam a cela 16 do Pavilhão 10 do presídio, mas apenas eles fugiram e tiveram a ausência notada durante uma conferência nominal de rotina nas celas. >