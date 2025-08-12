DE SAÍDA

Jerônimo anuncia mudanças na diretoria do Detran, Inema e de outros três órgãos estaduais

Objetivo, segundo o governador, é fortalecer a equipe responsável pela administração pública na Bahia

Tharsila Prates

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 21:55

Novos integrantes do governo estadual Crédito: Divulgação Amanda Ercília/ GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) divulgou, nesta terça-feira (12), mais mudanças em sua gestão, desta vez em cinco órgãos estaduais. Mais cedo, Jerônimo já havia anunciado a saída dos secretários de Administração do Estado (Saeb) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

Entre os nomes estão Eracy Lafuente, anunciado como novo presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), substituindo Ana Claudia Nascimento. Max Passos assume o cargo de diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) no lugar de Rodrigo Pimentel, nomeado como novo secretário da Administração (Saeb).

Maria do Rosário passa a comandar a Superintendência de Previdência do Estado (Suprev), órgão vinculado à Saeb, após a gestão de José Maria de Abreu Dutra. Eduardo Topázio foi nomeado diretor do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), substituindo Maria Amélia Mattos Lins. Já Vânia Almeida é a nova diretora do Instituto Anísio Teixeira (IAT), antes comandado por Iuri Oliveira Rubim.

O objetivo, segundo o governador, é renovar e fortalecer a equipe responsável pela administração pública na Bahia.

Na publicação em rede social sobre as mudanças, Jerônimo deixou uma mensagem de gratidão aos antigos gestores: “Agradecemos aos gestores que encerram seus ciclos e damos as boas-vindas aos que assumem os novos cargos no governo, confiando que essa nova composição trará ainda mais energia e resultados para a Bahia".

Perfis

Eracy Lafuente é advogado e diretor de obras da CTB desde 2022, gerenciando projetos como o Tramo III da Linha 1 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Também foi membro e presidente do Conselho Fiscal da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e coordenador executivo de Infraestrutura e Ações Governamentais da Casa Civil-BA. Assume agora a presidência da CTB.

Anunciado como novo diretor do Detran/BA, Max Passos é advogado e deixa a diretoria de habilitação do Detran, onde atuava desde 2021. Tem experiência como assessor jurídico em diversas prefeituras municipais.

A nova superintendente de Previdência do Estado (Suprev), Maria do Rosário Muricy é economista e atuava na Superintendência de Recursos Humanos da Secretaria de Educação (SEC).

Nomeado como novo diretor do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Eduardo Topázio é engenheiro sanitarista, mestre em engenharia oceânica e funcionário de carreira do Estado, exercendo cargos de liderança no Inema.