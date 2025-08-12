Acesse sua conta
Jerônimo troca secretários em busca de oxigenação no governo

Mudanças ocorrem na Secti e na Saeb

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:36

Jerônimo Rodrigues ao lado dos novos secretários da Saeb (à esquerda) e da Secti (à direita) Crédito: Divulgação/Secom GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, na manhã desta terça-feira (12), a saída dos secretários da Secretaria de Administração do Estado (Saeb) e da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Segundo o governador da Bahia, as mudanças ocorrem na tentativa de oxigenar a gestão.

Com a alteração, Edelvino da Silva Góes Filho deixa a Saeb e, para seu lugar, entra Rodrigo Pimentel, que estava no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). Na Secti, André Joazeiro sai do comando a pasta da Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia e dá lugar a Marcius Gomes.

De acordo com Jerônimo, a saída foi informada de maneira amigável e, na ocasião, ele conversou com os ex-secretários para agradecer pela gestão iniciada em 2023. Ele destacou que as mudanças aconteceram em acordo.

"Prometi que ao longo desse segundo semestre eu faria um movimento na equipe e eu estou aqui para anunciar a mudança de duas secretarias. [...] Os secretários não saíram por conta de mau zelo. O acordo é de oxigenação da equipe e de fortalecimento do alinhamento", frisou.

As trocas de secretários acontecem em um ano marcado por alterações na gestão de Jerônimo Rodrigues. Há menos de um mês, houve mudanças de cargos no alto escalão da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (Seap), que enfrentou uma crise com a fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro do ano passado.

Em março, houve mudanças no alto escalão da Secretaria de Segurança (SSP) que, à época, foi justificada pelo governador também como uma tentativa de oxigenação da equipe. Enquanto as trocas de comando acontecem, o estado segue liderando os principais índices de violência do país.

Saiba quem são os novos secretários da Saeb e da Secti

Marcius Gomes é professor-doutor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), foi chefe de gabinete da Secti, diretor de Desenvolvimento Científico da mesma pasta e secretário Especial de Relações Internacionais da Uneb. Assume, agora, a titularidade da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado.

Anunciado como o mais novo secretário de Administração da Bahia, Rodrigo Pimentel também é funcionário de carreira do Estado. Estava como diretor-geral do Detran-BA, e já havia passado pela chefia de gabinete da Saeb e pela Superintendência de Previdência do Estado. É especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

