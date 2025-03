DANÇA DAS CADEIRAS

Chefes das polícias Civil e Militar são exonerados; veja quem ocupa os lugares

Anúncio foi feito em coletiva nesta segunda (24)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de março de 2025 às 19:33

Heloísa Brito e Paulo Coutinho Crédito: Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou nesta segunda-feira (24), a alteração de representantes de postos estratégicos na segurança do estado. De acordo com informações da TV Bahia, entre os nomes trocados estão o do atual comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, da delegada-geral, Heloísa Brito, e do coronel Adson Marchesini, comandante do Corpo de Bombeiros.>

O coronel Antonio Carlos Silva Magalhães assume como comandante geral da Polícia Militar, no lugar de Paulo Coutinho, no cargo desde janeiro de 2021. Antônio do Nascimento Lopes é o subcomandante geral da PM. No Corpo de Bombeiros, o coronel Aloisio Mascarenhas Fernandes é agora o comandante, no lugar de Adson Marchesini, comandante da corporação desde janeiro de 2021. José Antônio Reis é o subcomandante geral dos Bombeiros.>

A delegada geral Heloísa Brito, por sua vez, será substituída pelo delegado André Augusto de Mendonça Viana. Brito estava no cargo desde dezembro de 2020. As modificações incluem ainda: Márcia Pereira do Santos, que sai do cargo de diretora do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), para substituir Elâine Nogueira da Silva como delegada adjunta da Polícia Civil; e Osvaldo Silva, como diretor geral do Departamento de Polícia Técnica (DPT), no lugar de Ana Cecília Cardoso.>