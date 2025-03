BALA PERDIDA

'A polícia prende e a lei solta', justifica Secretário de Segurança Pública sobre dentista morta na Paralela

Marcelo Werner falou sobre o caso em postagem no Instagram

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, falou sobre a morte da dentista Larissa Azevedo Pinheiro, que foi baleada durante um confronto entre criminosos e policiais , na Avenida Paralela, no último dia 14, e responsabilizou o sistema judiciário pela soltura de um dos assaltantes envolvidos no caso. >

Werner prestou solidariedade à família e amigos da vítima durante uma postagem no Instagram. "A dor e revolta da família são também a minha e de toda a sociedade baiana", escreveu. O texto foi acompanhado de um vídeo com a legenda "A polícia prende e a lei solta". No vídeo, manchetes de jornais com casos de criminosos soltos pela Justiça apareceram sobre as imagens do momento em que aconteceu o tiroteio na Avenida Paralela.>