LUTO

Dentista morta na Avenida Paralela é homenageada pelo Vitória durante partida

Antes do árbitro apitar o início do jogo, foi feito um minuto de silêncio pela morte da jovem, e uma foto dela com a mensagem "Luto" foi colocada pelo Esporte Clube Vitória no telão do estádio.>