SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA

Com morte de dentista, sobe para 318 número de óbitos em tiroteios neste ano

Dados são do Instituto Fogo Cruzado, que mapeia violência armada em Salvador e Região Metropolitana

Com a morte da cirurgiã-dentista Larissa Azevedo Pinheiro, 28 anos, subiu para 318 o número de vítimas fatais de tiroteios em Salvador e Região Metropolitana apenas neste ano. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado, que produz material sobre violência armada na capital baiana e Região Metropolitana, no Rio de Janeiro e em Recife. >