TROCA DE TIROS

Saiba quem é a dentista baleada no peito durante tiroteio na Av. Paralela

Larissa Azevedo Pinheiro, 28 anos, foi baleada no peito, e teve perfurações no pulmão e no tórax





Elaine Sanoli

Wendel de Novais

Maysa Polcri

Publicado em 14 de março de 2025 às 16:31

Larissa Pinheiro Crédito: Reprodução

A dentista Larissa Azevedo Pinheiro, 28 anos, foi baleada enquanto ia para o trabalho na manhã desta sexta-feira (14) durante um tiroteio na Av. Paralela. >

Larissa estava a caminho do trabalho e pegou o mototáxi em Lauro de Freitas e desceria na Rodoviária. Na altura do Trobogy, o tiroteio entre policiais e criminosos começou. Ela e o motociclista desceram do veículo. >

O tiro que atingiu a dentista foi disparado por um suspeito em fuga, segundo relatos de testemunhas. "Ele atirou de costas", relatou o mototaxista. "Ele passou correndo, e ela tentava se abaixar", disse em entrevista à TV Bahia.>

A dentista foi baleada no peito, e teve perfurações no pulmão e no tórax. A bala não ficou alojada. A jovem precisa de doação de sangue. >

Larissa está internada no Hospital Roberto Santos depois de passar por uma cirurgia de mais de 2 horas.>

Larissa estudou na União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura (Unime) e trabalha como dentista na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. >

Ferida, Larissa imediatamente perdeu a consciência. Os policiais socorreram a vítima em estado grave para o hospital - ela precisou ser reanimada ao chegar à unidade. >

O tiroteio aconteceu às 7h20. O tiroteio começou na via central da avenida, no sentido Centro, poucos antes da Estação Flamboyant do metrô, e se estendeu por cerca de 300 metros até a Avenida Mário Sérgio Pontes Paiva, que dá acesso à Paralela. Na troca de tiros, um dos suspeitos foi morto pela polícia. >

Um porteiro, que prefere não se identificar, conta que pessoas que estavam na frente da guarita de um prédio correram abaixadas para dentro do local com medo de serem atingidas.>