TIROTEIO

Suspeitos que trocaram tiros na Av. Paralela executaram rivais na Preguiça e em Itinga

Carro com placa clonada pelos criminosos já estava sendo monitorado

O carro que foi abandonado no meio da Avenida Paralela por quatro criminosos que trocaram tiros com a polícia na manhã desta sexta-feira (14) estava sendo monitorado há um dia. Isso porque os criminosos cometeram ao menos dois homicídios em cerca de 24 horas. O primeiro deles ocorreu em frente à Praia da Preguiça , na madrugada de quinta-feira (13), enquanto o segundo aconteceu em Lauro de Freitas, no bairro de Itinga, na madrugada desta sexta. >

O monitoramento começou logo após câmeras de segurança pegarem o veículo, um Honda Fit, na cena do crime na Preguiça. “A gente levantou as imagens e bateu nesse carro. Eles levaram a vítima pra lá amarrada e executaram no local. Checamos para ver se havia restrição de roubo, mas eles clonaram a placa. Quando você observa na rua um veículo do mesmo modelo e copia a placa para atrasar a polícia”, explica uma fonte policial sem se identificar.>