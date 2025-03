CRIME

Corpo de homem executado a tiros é encontrado na frente da Praia da Preguiça

Caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (13)

Wendel de Novais

Publicado em 13 de março de 2025 às 08:23

Crime aconteceu em frente à Praia da Preguiça Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A frente da Praia da Preguiça, conhecida por ser um centro de práticas esportivas, amanheceu com manchas de sangue espalhadas pelo chão. No local, durante a madrugada desta quinta-feira (13), o corpo de um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado com marcas de disparos e sinais de tortura.>

Uma fonte policial consultada pela reportagem explica que a situação ocorreu no início da madrugada. “O acionamento para a ocorrência foi por volta das 2h e esse homem estava aqui na frente da praia com marcas de tiros e as mãos amarradas”, conta a fonte, que terá nome e cargo preservados.>

As marcas no local, ainda de acordo com o policial, colocam em dúvida como a morte ocorreu. “Não podemos confirmar ainda se foi morto ali ou abandonado na frente da praia após execução. Tem muito sangue e indicações de que é possível que tenha sido morto aqui, mas isso só a investigação vai concluir”, completa.>

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso. “PMs da 16ª CIPM foram acionados, em razão de um homem morto por disparos de arma de fogo. Ao chegarem, os militares constataram o fato e isolaram o local até a chegada do DPT. O policiamento foi intensificado na região e a PC investiga o caso”, informou.>