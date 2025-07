SUPER BAHÊA

Bahia realiza sessão especial de 'Superman' com torcedores em Salvador

Ação é parte de uma parceria entre o Esquadrão e a Warner Bros. Pictures; evento foi realizado no Salvador Shopping

Gilberto Barbosa

Publicado em 8 de julho de 2025 às 22:46

Sessão foi realizada no Salvador Shopping Crédito: Marina Silva/CORREIO

É um pássaro? É um avião? Não, é o 'Super Bahêa'! Na noite desta terça-feira (8), o Esquadrão de Aço recebeu cerca de 300 torcedores para uma exibição especial do filme ‘Superman’, que estreia na próxima quinta. A sessão foi realizada no Salvador Shopping. >

Entre os convidados estavam sócios, funcionários do clube e atletas da base tricolor. Um deles foi o 'Superman da Torcida' Elton Alves, 42 anos, que há 15 anos, usa a roupa do herói para os jogos na Arena Fonte Nova. >

“Me sinto lisonjeado em representar o mascote e ser lembrado pelo Bahia. Essa ideia surgiu de uma brincadeira com meu amigo, que é o Capitão América e graças a Deus deu certo. Eu comecei como Superman, agora estou assistindo o filme e quem sabe no futuro não apareça nas telas do cinema nesse papel”, disse. >

Outro que também foi para a sessão foi o torcedor-símbolo Belmiro Brito, conhecido como Miro Bahia, 53, que foi com sua filha Mirella, 14. Como não podia faltar, Miro foi com a sua santa, que lhe acompanha nos jogos do Esquadrão. >

"Eu a levo desde pequena para o estádio e para mim é muito gratificante estar aqui. O Bahia é uma alegria para mim. Eu acompanho há mais de 50 anos e a paixão aumenta a cada dia. Me sinto renovado quando vou a Arena”, afirmou Miro. >

"É uma sensação incrível vir para a pré-estreia com meu pai, que me proporcionou tudo isso. É maravilhoso, não tenho palavras”, completou Mirella. >

Mascotes do Esquadrão participaram da ação Crédito: Marina Silva/CORREIO

O professor de inglês Carlos Tourinho, 47, veio de Fortaleza para a pré-estreia. Ele conta que já tinha comprado o ingresso para ver o filme na cidade onde mora quando participou de uma promoção da loja tricolor nas redes sociais na qual ganhou um ingresso para a sessão. >

“O Super-Homem é um dos meus heróis favoritos e o Bahia se confunde com ele para mim. No ano passado, eu tive câncer na garganta e usei uma camisa do Bahia durante todo o meu tratamento. Foram 33 sessões de radioterapia e 33 camisas diferentes. Deu certo e hoje estou 100% curado”, falou. >

A sessão é produto de uma parceria firmada entre o clube e a Warner Bros. Pictures, anunciada em abril deste ano, no Dia do Superman. De acordo com Rafael Soares, diretor de marketing e negócios do Bahia, essa parceria era desejada pelo Esquadrão. >

“Precisávamos ter uma conexão formal com a Warner e a DC Comics e achamos uma boa oportunidade de fazer essa collab e poder se apoderar do Superman de forma real. É muito legal e muito justo que os nossos sócios possam ver o filme em primeira mão”, afirmou. >

Além da ação com os torcedores, o Esquadrão de Aço apresentou a nova camisa do time para a temporada. O modelo remete ao uniforme do Super-Homem, com frente e mangas azul royal, costas vermelhas e números em amarelo. O símbolo do Super-Homem aparece no centro do peito, ao lado do escudo tricolor. >

A camisa fará sua estreia na partida contra o Atlético-MG pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (12), data em que os consumidores também já poderão encontrar o produto à venda. O modelo infantil custa R$ 399,99 e o adulto poderá ser comprado por R$ 429,99. O tricolor também lançará uma linha casual com preços a partir de R$ 99,99. >

O vazamento da camisa ocorreu no fim do último mês, quando a atriz Rachel Brosnahan, conhecida pelo papel na série "Maravilhosa Sra. Maisel" e que interpreta Lois Lane no novo filme, publicou a foto da camisa nova em seu perfil oficial no Instagram. >