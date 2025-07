ACABOU A FOLGA

Após pausa, Bahia tem pela frente sequência pesada de jogos em julho

Tricolor vai entrar em campo nove vezes em um intervalo de 22 dias

O diferencial deste reinício do Bahia pode ser a força do mando de campo. Dos nove compromissos pela Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, o Esquadrão vai disputar seis deles na Arena Fonte Nova. Como mandante em 2025, foram 16 triunfos, quatro empates e três derrotas em 23 jogos. O desempenho frente à torcida tricolor é de 75% na temporada.>