AJUSTE NO CALENDÁRIO

Datas do Brasileirão e Copa do Brasil terão mudanças; confira

Uma das mudanças é a antecipação da final da Série A

Larissa Almeida

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 20:52

Taça do Brasileirão Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou ajustes no calendário das principais competições nacionais: a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O principal objetivo é antecipar o encerramento do Brasileirão, abrindo espaço para um eventual representante do país na Copa Intercontinental da FIFA, marcada para dezembro.

A principal alteração envolve a troca de datas entre as duas competições. As rodadas 27, 29, 31 e 33 do Brasileirão passam a ser disputadas nos dias 5 e 19 de outubro, bem como 2 e 9 de novembro – originalmente reservadas às semifinais e finais da Copa do Brasil.

Dessa forma, a última rodada da Série A acontecerá em 7 de dezembro, permitindo que o representante da Conmebol na Copa Intercontinental estreie no dia 10 sem conflito com o calendário nacional. A medida também dará férias antecipadas à maioria dos atletas e profissionais do futebol brasileiro. Antes das mudanças, o fim da Série A estava previsto para o dia 21 de dezembro.

Já os jogos decisivos da Copa do Brasil foram transferidos para dezembro. As novas datas previstas são 10, 14, 17 e 21, podendo ainda ser usada a data de 26 de novembro para as semifinais.

Segundo a CBF, a reorganização busca atender às demandas internacionais e reforçar o protagonismo do Brasil no futebol mundial, além de oferecer mais tempo de descanso e preparação às equipes antes da temporada de 2026.