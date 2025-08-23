Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Datas do Brasileirão e Copa do Brasil terão mudanças; confira

Uma das mudanças é a antecipação da final da Série A

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 20:52

Taça do Brasileirão: times gaúchos da Série A e de outras competições nacionais tiveram jogos adiados
Taça do Brasileirão Crédito: Lívia Villas Boas/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou ajustes no calendário das principais competições nacionais: a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O principal objetivo é antecipar o encerramento do Brasileirão, abrindo espaço para um eventual representante do país na Copa Intercontinental da FIFA, marcada para dezembro.

A principal alteração envolve a troca de datas entre as duas competições. As rodadas 27, 29, 31 e 33 do Brasileirão passam a ser disputadas nos dias 5 e 19 de outubro, bem como 2 e 9 de novembro – originalmente reservadas às semifinais e finais da Copa do Brasil.

Dessa forma, a última rodada da Série A acontecerá em 7 de dezembro, permitindo que o representante da Conmebol na Copa Intercontinental estreie no dia 10 sem conflito com o calendário nacional. A medida também dará férias antecipadas à maioria dos atletas e profissionais do futebol brasileiro. Antes das mudanças, o fim da Série A estava previsto para o dia 21 de dezembro.

Já os jogos decisivos da Copa do Brasil foram transferidos para dezembro. As novas datas previstas são 10, 14, 17 e 21, podendo ainda ser usada a data de 26 de novembro para as semifinais.

Segundo a CBF, a reorganização busca atender às demandas internacionais e reforçar o protagonismo do Brasil no futebol mundial, além de oferecer mais tempo de descanso e preparação às equipes antes da temporada de 2026.

Outra consequência é a aproximação das finais da Copa do Brasil em sequência, o que, de acordo com a entidade, aumenta a visibilidade da competição e valoriza o produto, que passará a encerrar oficialmente o calendário do futebol nacional em 2025.

Mais recentes

Imagem - Bahia oficializa contratação por empréstimo de goleiro João Paulo

Bahia oficializa contratação por empréstimo de goleiro João Paulo
Imagem - Em crise, Vitória enfrenta o líder Flamengo com objetivo de repetir feito de 2008

Em crise, Vitória enfrenta o líder Flamengo com objetivo de repetir feito de 2008
Imagem - Everton Ribeiro aproveita presença de Ancelotti e confessa ainda pensar em Seleção: 'Sempre à disposição'

Everton Ribeiro aproveita presença de Ancelotti e confessa ainda pensar em Seleção: 'Sempre à disposição'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua