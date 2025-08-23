FUTEBOL

Sorteio da Copa do Mundo 2026 já tem data definida; confira

Seleção brasileira já está classificada para a competição

Larissa Almeida

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 15:55

Copa do Mundo de 2030 afetará edição de 2034 Crédito: Mike Hewitt/FIFA

A seleção brasileira de futebol masculino, que já carimbou a passagem para o próximo mundial, vai descobrir em poucos meses em qual grupo ficará na Copa do Mundo de 2026. Isso porque, já existe data e local para a definição do sorteio que vai traçar o destino inicial das seleções classificadas.

Conforme anunciado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos – país que é uma das sedes da competição –, o sorteio vai ser realizado no dia 5 de dezembro, no Kennedy Center, em Washington DC, às 13h de Brasília. A informação foi dada direto da Casa Branca, na presença de Gianni Infantino, presidente da Fifa.

O sorteio vai definir os 12 grupos, que serão compostos por quatro seleções cada. Pela primeira vez, o Mundial contará com 48 equipes participantes – um adicional de 16 seleções. O maior evento esportivo do mundo está marcado para acontecer entre os dias 11 de junho e 19 de julho do ano que vem.

Os Estados Unidos serão o país sede junto com México e Canadá, e vão ser palco da maioria das partidas do torneio. De acordo com a Fifa, serão 11 estádios nos EUA, três no México e dois no Canadá.