VALE VAGA

Bahia x Fortaleza: Esquadrão volta à ação em jogo de retrospecto equilibrado

Após intertemporada, Tricolor volta a campo nesta quarta-feira (13) para enfrentar o Leão do Pici, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste

Depois de quase um mês sem ver o Bahia em campo, a torcida tricolor poderá matar a saudade nesta quarta-feira (13), quando a equipe entra em campo às 21h30, na Arena Fonte Nova, para enfrentar o Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Após esse longo período de pausa, a expectativa é que o time de Rogério Ceni volte a jogar com a mesma intensidade e qualidade exibidas antes da intertemporada. Porém, tanto pelo peso do adversário quanto pelo equilíbrio do histórico recente, o jogo promete ser disputado. >

Ao longo da história, Bahia e Fortaleza se enfrentaram 47 vezes, com vantagem ligeira para o Esquadrão: 18 vitórias (38%), 15 empates (32%) e 14 derrotas (30%). Os cinco últimos encontros refletem bem essa disputa equilibrada, com duas vitórias para cada lado e um empate. No entanto, nos confrontos pela Copa do Nordeste e jogando em Salvador, o Tricolor baiano leva ampla vantagem. Pelo torneio regional, são 15 jogos: 8 vitórias (53%), 4 empates (27%) e 3 derrotas (20%). Já atuando como mandante em todas as competições, o Bahia soma 13 triunfos (59%), 7 empates (32%) e apenas 2 derrotas (9%).>