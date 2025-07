'VOLTA POR CIMA'

De reserva a titular, David Duarte celebra 'renascimento' no Bahia: 'Cada dia me motivo mais'

David Duarte foi titular em oito das 12 partidas disputadas na Série A e cinco de seis jogos pela Copa Libertadores

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de julho de 2025 às 16:13

David Duarte celebrou a boa fase com a camisa do Bahia em 2025 Crédito: Rafael Rodrigues / E.C Bahia

Antes de mais uma sessão de treinamento, o zagueiro David Duarte concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (3) no CT Evaristo de Macedo. O atleta falou da pausa até então atípica no calendário e afirmou que o grupo está focado para o primeiro desafio no retorno aos gramados: o duelo contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. >

“A gente teve uma parada diferente do normal de todos os anos, mas o time está bem focado. O professor Rogério Ceni não deixa o nível do treinamento cair. Sabemos que temos um jogo muito importante agora pela Copa do Nordeste. Normalmente, quando a gente volta de uma mini pré-temporada, a gente tem os jogos relativamente mais fáceis. E voltamos em menos de 10 dias de treino com um jogo muito importante, muito grande pela Copa do Nordeste. Mas o time está focado, a gente está treinando bem. Sabemos da dificuldade que é, mas o time está bem qualificado para poder triunfar nesse retorno”, comentou.>

Bahia e Fortaleza se enfrentam às 21h30 da próxima quarta-feira (9), na Arena Fonte Nova. Quem vencer avança para a semifinal da Copa do Nordeste. Em caso de empate, o classificado vai ser conhecido em disputa de pênaltis. Vale lembrar que o Esquadrão chegou à final em 2021 após eliminar o Fortaleza nos pênaltis.>

Com 11 gols sofridos em 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Bahia está entre as sete equipes com a melhor defesa da competição. Para o defensor, as lesões dentro do elenco tricolor abriram espaço para que o zagueiro gaúcho pudesse voltar a jogar com a camisa do clube baiano. Agora, com a volta de Gabriel Xavier e o futuro retorno de Kanu, o sistema defensivo do Esquadrão será reforçado. Com a dupla, David Duarte acredita em uma melhora do time.>

A gente sabe que se a defesa não for vazada tem mais chances de sair com o triunfo. Sabemos que a defesa não é só composta pela linha de quatro e começa no ataque. Todos os jogadores sabem da sua função. Mas estamos bem treinados para não sermos surpreendidos David Duarte Zagueiro do Bahia

Titular ao lado de Ramos Mingo nos últimos jogos do Bahia, David reconheceu os erros cometidos pela defesa tricolor em jogos importantes, mas valorizou o trabalho como forma de dar a volta por cima. "O Mingo, mesmo por ser mais novo, tem um nível de experiência gigante. Sabemos que, se você não leva gol, a influência dentro de campo. A gente tomou gols nos jogos mais importantes, como o contra o Internacional. Não podíamos ter errado. Mas a gente continua treinando para diminuir os erros".>

De reserva a presença constante na escalação inicial, o zagueiro também comentou sobre o atual momento com a camisa do Esquadrão. David Duarte foi titular em oito das 12 partidas disputadas na Série A e cinco de seis jogos pela Copa Libertadores, principal competição do clube no ano.>

“Eu fico muito feliz por estar jogando mais, por estar mostrando a minha qualidade, por estar mostrando o meu potencial, por estar ajudando a equipe do Bahia. Cada dia que passa eu me motivo mais, dou mais a vida nos treinamentos. Eu vou continuar dando o meu máximo para o professor Rogério Ceni, ele que toma essa decisão e quem se beneficia com isso tudo, lógico, é a instituição”, afirmou.>