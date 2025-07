TRABALHO EM DIA

Com Copa do Nordeste à vista, Bahia segue preparação para enfrentar o Fortaleza

Baianos e cearenses se enfrentam às 21h30 da próxima quarta-feira (9), na Arena Fonte Nova

Falta uma semana para o Bahia voltar a campo na temporada. Em mais um dia de preparação visando o confronto contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste, os atletas do Esquadrão deram continuidade ao período de treinos no CT Evaristo de Macedo. Nesta quarta-feira (2), o elenco trabalhou físico e tático em dois momentos do dia.>