LEMBRA DELE?

Atacante ex-Bahia tem negociações avançadas com Corinthians

Biel, que está no Sporting e defendeu o Esquadrão entre 2023 e 2025, já acertou as bases salariais com a equipe paulista

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de julho de 2025 às 17:05

Biel em ação pelo Sporting Crédito: Reprodução/Instagram

O Corinthians tem negociações avançadas para contratar o atacante Biel, que defendeu o Bahia entre 2023 e 2025. Segundo informações do ge, a equipe paulista >

acerta as bases salariais com o atleta de 24 anos, que atualmente defende o Sporting, de Portugal. Agora, o clube paulista trabalha para chegar a um acordo com os portugueses e viabilizar a transferência em definitivo.>

Apesar do interesse de outras equipes brasileiras, como o São Paulo, Biel demonstrou preferência pelo Corinthians. O atacante ficou satisfeito com o projeto apresentado pela diretoria alvinegra e deu sinal verde para retornar ao futebol brasileiro, apenas cinco meses após sua chegada à Europa.>

Biel celebrando gol pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A primeira tentativa do Corinthians foi buscar um empréstimo, mas o Sporting descartou essa possibilidade. Com isso, as tratativas evoluíram para uma negociação em definitivo, como antecipou o jornal português A Bola. O clube de Lisboa pede 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões), valor semelhante ao investido na compra do jogador junto ao Bahia no começo do ano (8 milhões de euros). >

Mesmo enfrentando limitações financeiras, o Corinthians estuda alternativas para viabilizar a contratação. Entre elas, está a proposta de adquirir apenas uma parte dos direitos econômicos do atleta e flexibilizar a forma de pagamento. A vontade do jogador, que vê com bons olhos o retorno ao Brasil e a chance de atuar no Corinthians, pode ser decisiva para a conclusão do negócio.>