RECUPERAR AS ENERGIAS

Ademir valoriza período de intertemporada no Bahia: 'positiva pelo descanso'

Após pausa, camisa 7 tricolor celebra período sem jogos e projeta confronto decisivo contra o Fortaleza

Equipe da Série A que mais entrou em campo em 2025, com 44 partidas disputadas, o elenco do Bahia soube aproveitar bem a pausa no calendário para recarregar as energias. Após 15 dias de férias, o grupo tricolor completou nesta terça-feira (1º) quatro dias seguidos de trabalho no CT Evaristo de Macedo. Em entrevista coletiva concedida na sala de imprensa Bruno Queiroz, o atacante Ademir ressaltou a importância da intertemporada visando à sequência da temporada. >